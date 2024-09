W czasie, gdy trwało bombardowanie ukraińskich miast, w Kapsztadzie zacumował rosyjski okręt wojenny Smolny, który należy do Floty Bałtyckiej. Wywołało to oburzenie wśród ukraińskiej społeczności w RPA, która stwierdziła w oświadczeniu, że "akceptowanie tych, którzy zabijają dzieci, nie jest neutralnością!". Burmistrz Kapsztadu przekazał, że nic nie wiedział o wizycie.

Rosyjski okręt wojenny Smolny, należący do Floty Bałtyckiej, wpłynął do Kapsztadu 29 sierpnia, a wizytę zakończył 1 września. Jego oficerowie spotkali się z wyższym dowództwem południowoafrykańskiej marynarki wojennej - podał na X rosyjski konsulat generalny w tym mieście.

Burmistrz Kapsztadu Geordin Hill-Lewis w rozmowie z gazetą "Daily Maverick" zaznaczył, że nic nie wiedział o tej wizycie i że "to wielki wstyd moralny i plama na (honorze) tego rządu, że udzielił i udziela pomocy Rosji Putina".

Ukraińskie Stowarzyszenie RPA, odnosząc się do deklarowanej przez ten kraj neutralnej postawy wobec inwazji Rosji na Ukrainę, podkreśliło w oświadczeniu: "Akceptowanie tych, którzy zabijają dzieci, nie jest neutralnością! RPA, zatrzymaj współpracę wojskową z Rosją!".

Sprzeciw Ukraińców

Dwa dni po wypłynięciu "Smolnego" rosyjski pocisk balistyczny uderzył w Wojskowy Instytut Łączności i szpital w Połtawie, zabijając ponad 50 osób i raniąc co najmniej 253. Następnego dnia Rosja zbombardowała centrum Lwowa , niszcząc 50 budynków cywilnych, w tym szkoły i szpitale. Zginęło siedem osób, m.in. troje dzieci.

Stowarzyszenie zachęciło społeczność RPA do "wyboru demokracji zamiast autokracji i do solidarności z porządkiem opartym na zasadach, aby pomóc bronić suwerenności Ukrainy, jej wolności, chronić jej obywateli i utorować drogę do sprawiedliwego i długotrwałego pokoju".