Ukraina świętuje. Zełenski: nie uboga krewna, lecz silny sojusznik

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił orędzie z okazji Dnia Niepodległości państwa.

- Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności – powiedział.

- Mówimy: "Potrzebujemy Unii Europejskiej". Tak. Ale my jesteśmy jej nie mniej potrzebni. I wszyscy to uznają, i za taką właśnie uznają Ukrainę: nie za ubogą krewną, lecz za silnego sojusznika - podkreślił Zełenski.

Wołodymyr Zełenski

W związku z obchodami w Kijowie pojawił się niespodziewanie premier Kanady Mark Carney. Zapowiedział większe wsparcie swoje kraju na rzecz Ukrainy.

Dzień Niepodległości Ukrainy został ustanowiony 24 sierpnia 1991 roku przez Radę Najwyższą Ukrainy. To symboliczna data przywrócenia temu krajowi suwerenności i rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy. Jest obchodzony od 1992 roku.

