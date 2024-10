"Dołączyli do rosyjskiej armii". Zełenski: przygotowują kolejne tysiące żołnierzy 

Tysiące północnokoreańskich żołnierzy przygotowuje się do walk w Ukrainie, a część oficerów jest już na jej terytorium. Dołączyli do rosyjskiej armii - powiedział w czwartek w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak pisze Reuters, kraje Zachodu od dłuższego czasu oskarżają Koreę Północną o wysyłanie broni do Rosji , a w ostatnich dniach ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski informował, że Pjongjang wysyła również ludzi, co oznacza znaczące zwiększenie pomocy zagranicznej dla rosyjskiej inwazji.

- Mamy informacje od naszego wywiadu, że niektórzy oficerowie północnokoreańskiej armii są już na tymczasowo okupowanym przez rosyjskich wrogów terytorium Ukrainy . Więc dołączyli do rosyjskiej armii - powiedział Zełenski na konferencji prasowej w Brukseli.

Nie podał liczby północnokoreańskich żołnierzy, którzy mają być już na miejscu. - Wiemy o około 10 tysiącach żołnierzy Korei Północnej, którzy są przygotowywani do walki przeciwko nam - przekazał ukraiński prezydent, opisując to jako "pierwszy krok do wojny światowej".