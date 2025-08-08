Logo strona główna
Świat

Pogrzeb skatowanej w Rosji dziennikarki. "Żegnamy się, ale mamy mnóstwo pytań"

Ukraina. Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny
Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny torturowanej przez Rosjan
Źródło: Reuters
W piątek odbył się pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny, która została zamordowana w rosyjskiej niewoli. Na Majdanie w Kijowie i w Monastyrze Michajłowskim o Złotych Kopułach pożegnały ją setki osób.
Kluczowe fakty:
  • W lutym Rosjanie przekazali rodzinie 27-letniej dziennikarki jej ciało. Z analizy medycznej zwłok wynika, że Roszczyna była poddawana licznym torturom.
  • Roszczyna była na liście osób, które miały wrócić do Ukrainy w ramach wymiany jeńców.
  • Ukraińskie służby odtworzyły chronologię nielegalnego więzienia dziennikarki i ustaliły, kto wydawał rozkazy torturowania.

- Żegnamy się z Wiką dzisiaj, ale mamy mnóstwo pytań o to, co się z nią stało. I nie żegnamy się ze sprawą jej śmierci. Naszym zadaniem, jako dziennikarzy, jest ustalenie, w jaki sposób zginęła i kto konkretnie jest temu winien. Ci ludzie powinni być ukarani - powiedziała podczas ceremonii na Majdanie Niepodległości w centrum ukraińskiej stolicy Anhelina Kariakina ze stacji telewizyjnej Hromadske.

Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny
Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Roszczyna zniknęła w sierpniu 2023 roku na okupowanych przez Rosję terenach obwodu zaporoskiego, gdzie pracowała jako reporterka. Przez wiele miesięcy była uznawana za zaginioną. Dopiero w maju 2024 roku Rosja oficjalnie potwierdziła, że dziennikarka znajduje się w areszcie.

Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny
Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

W październiku 2024 roku ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował, że Rosja potwierdziła śmierć dziennikarki, do której miało dojść 19 września 2024. Roszczyna była ujęta na liście osób oczekujących na wymianę jeńców i - według ukraińskiego wywiadu wojskowego - miała wkrótce wrócić do domu.

Rosjanie oddali ciało Wiktorii Roszczyny z "licznymi śladami tortur"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie oddali ciało Wiktorii Roszczyny z "licznymi śladami tortur"

Pogrzeb dziennikarki z Ukrainy torturowanej przez Rosjan

Ze śledztwa przeprowadzonego przez grupę dziennikarzy śledczych Forbidden Stories oraz współpracujące z nią redakcje, m.in. brytyjskiego dziennika "Guardian" i portalu Ukrainska Prawda, wynika, że Roszczyna była torturowana w rosyjskim więzieniu.

Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny
Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Analiza medyczna zwłok, przekazanych Ukrainie w lutym 2025 roku, wykazała liczne ślady przemocy: rany szyi, siniaki na ciele i możliwe ślady porażeń prądem na nogach. Według źródeł śledztwa brakowało też niektórych organów - oczu, krtani i części mózgu - co mogło mieć na celu zatarcie śladów tortur.

Władze Ukrainy zaapelowały do społeczności międzynarodowej, w tym ONZ, o zdecydowaną reakcję na ustalenia dziennikarzy. - Bezprawne zatrzymania i porwania dziennikarzy to broń Rosji w walce z wolnością słowa - mówił Łubinec, podkreślając, że Rosja ponownie złamała konwencje genewskie i międzynarodowe prawo humanitarne.

Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego

Świat

Śledztwo w sprawie śmierci Wiktorii Roszczyny

Wiktoria Roszczyna od początku rosyjskiej inwazji współpracowała z wieloma ukraińskimi mediami, relacjonując wydarzenia z terenów objętych wojną. Po jej zniknięciu środowisko dziennikarskie apelowało o odnalezienie i uwolnienie reporterki.

Po jej śmierci, w październiku 2024 roku, Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła śledztwo w sprawie "zbrodni wojennej". "Postępowanie karne, wszczęte w sprawie jej zaginięcia, zostało przekwalifikowane na zbrodnię wojenną związaną z morderstwem z premedytacją" - przekazała wówczas prokuratura.

W czwartek ukraińska policja ogłosiła, że organy ścigania i wywiad zebrały zeznania i odtworzyły chronologię nielegalnego przetrzymywania Roszczyny w rosyjskim areszcie śledczym. Ustalono, że rozkazy torturowania ukraińskiej dziennikarki osobiście wydawał były naczelnik aresztu śledczego w Taganrogu w obwodzie rostowskim na południowym zachodzie Rosji. Przedstawiono mu zaocznie zarzuty popełnienia zbrodni wojennej.

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica