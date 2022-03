Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar: Rosja atakuje obiekty, które mogą osłabić zdolność bojową Sił Zbrojnych w całym kraju

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar oceniła, że każdego regionu Ukrainy trzeba bronić do upadłego, bo "każdy punkt na naszej mapie to w rzeczywistości droga do przejęcia kontroli nad całą Ukrainą". Jak podkreśliła, właśnie kontrola nad całą Ukrainą jest celem Rosji.