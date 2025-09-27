Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef ukraińskiej dyplomacji odpowiada węgierskim władzom: jesteście pachołkiem Kremla

Andrij Sybiha
Spotkanie Petera Szijjarto z Sergiejem Ławrowem. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski traci rozum "z powodu swojej antywęgierskiej obsesji". W odpowiedzi na to szef resortu dyplomacji Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył: "widzimy upadek moralny rządu węgierskiego".

"Zaczynamy dostrzegać wiele rzeczy, Peter, w tym hipokryzję i upadek moralny twojego rządu, jawne i tajne działania przeciwko Ukrainie i reszcie Europy, bycie pachołkiem Kremla. Żadne twoje ataki na naszego prezydenta nie zmienią tego, co my - i wszyscy - widzimy" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha na platformie X.

Wcześniej minister Peter Szijjarto ocenił w serwisie X, że "prezydent Wołodymyr Zełenski traci rozum z powodu swojej antywęgierskiej obsesji" i "zaczyna teraz dostrzegać rzeczy, których nie ma".

Zełenski o naruszeniu przestrzeni przez węgierskie drony

Szef węgierskiej dyplomacji skomentował wpisem post ukraińskiego prezydenta, w którym informował on o spotkaniu z przywódcami armii, na którym omówiono między innymi "incydenty na granicy Ukrainy z Węgrami". - Siły zbrojne zidentyfikowały naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez drony rozpoznawcze, najpewniej węgierskie - powiadomił Zełenski.

- Według wstępnych informacji, mogły one prowadzić rozpoznanie dotyczące potencjału przemysłowego w ukraińskich rejonach przygranicznych. Poleciłem sprawdzić wszystkie dostępne dane i niezwłocznie raportować o każdym odnotowanym przypadku - dodał ukraiński przywódca.

We wcześniejszym piątkowym wpisie Szijjarto oskarżył Kijów o "prowadzenie polityki antywęgierskiej". "Społeczność węgierska na Zakarpaciu została pozbawiona praw, Węgier został pobity na śmierć podczas przymusowego poboru, zaatakowano rurociąg naftowy, niezbędny dla bezpieczeństwa dostaw energii dla Węgier, a teraz węgierscy dowódcy wojskowi mają zakaz wjazdu na Ukrainę. W zamian oczekują naszego wsparcia dla ich członkostwa w UE? Oni nie mogą mówić poważnie" - napisał Szijjarto.

Napięte relacje Ukrainy i Węgier

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ogłosił wcześniej, że Kijów wydał zakaz wjazdu dla trzech wysokich rangą oficerów węgierskich, będący odpowiedzią na wcześniejszy zakaz wjazdu, który Budapeszt wydał dla ukraińskiego dowódcy pochodzenia węgierskiego.

Andrij Sybiha
Andrij Sybiha
Źródło: SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP

Pod koniec sierpnia Szijjarto poinformował, że w odpowiedzi na ostatni ukraiński atak na rurociąg naftowy Przyjaźń rząd węgierski podjął decyzję o zakazie wjazdu na Węgry i do całej strefy Schengen dowódcy jednostki wojskowej odpowiedzialnej za ostrzał.

Jest to ukraiński major Robert "Madiar" Browdi (węg. Brovdy), urodzony w 1975 roku w zakarpackim Użhorodzie, który jest etnicznym Węgrem i dowódcą Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS).

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWęgryWojna w UkrainiePeter Szijjarto
Czytaj także:
Pilne
Poważny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją
Wrocław
Drifterzy krążyli wokół pary młodej na skrzyżowaniu
Driftowali wokół młodej pary na skrzyżowaniu. Policjanci namierzyli właściciela aut
Trójmiasto
pap_20211123_11X (1)
Kolejny incydent w Danii. Drony w strategicznym miejscu
Świat
Znaleziono balon z pakunkiem w Białymstoku
Drugi balon odnaleziony w Polsce. Kilka kilometrów dalej
Białystok
kijow
Niepokojące dane z ukraińskiej gospodarki
BIZNES
KADR NA KINO
Festiwal w Gdyni, DiCaprio na wielkim ekranie, wypadek Toma Hollanda
KADR NA KINO
Pomarańczowy homar nie skończył na talerzu
Miał trafić na talerz, znalazł sprzymierzeńca w człowieku
METEO
imageTitle
Awansując, sprawiła niespodziankę. Oto kolejna rywalka Świątek
EUROSPORT
Turysta na wózku inwalidzkim utknął w lesie. Pomogli strażnicy miejscy
Turysta na wózku inwalidzkim utknął w lesie. Pomogli strażnicy miejscy
Trójmiasto
W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne
Prorosyjskie partie wykluczone z wyborów na mecie kampanii
Świat
Donald Trump
Zielone światło dla Trumpa. "Poważne konsekwencje humanitarne"
BIZNES
Rząd Giorgii Meloni opracował dekret w sprawie migracji
Jeśli cię lubi, to uściska. A jeśli nie?
Wanda Woźniak
Szpital
Zawiesili chirurgię i blok operacyjny. Najbliższe operacje dziesiątki kilometrów dalej
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
To oni zagrają w finale mistrzostw świata. Awans po zaciętym meczu
EUROSPORT
Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznica utworzenia Państwa Podziemnego, przejazd rolkarzy i koncert
WARSZAWA
Rurociąg ropa
Po ponad dwóch latach przerwy ropa ponownie popłynęła
Świat
imageTitle
Międzynarodowy Komitet Paralimpijski odwiesił Rosję i Białoruś
EUROSPORT
Burza Bualoi na Filipinach
Burza za burzą. 11 osób nie żyje
METEO
pap_20210810_1BJ
Kamiński mówi o Tusku. Cytuje sondaż
Polska
Wall Street, giełda USA
Odbicie na nowojorskiej giełdzie
BIZNES
Pożar mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim
Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
Wypadek na trasie S17
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Amelia Earhart i samolot Lockheed "Electra 10E" NR16020
"Jedna z najbardziej intrygujących tajemnic świata". Ujawnią rządowe dokumenty
Świat
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Dziś beton i nierówne chodniki. Za rok ta ulica ma być wizytówką dzielnicy
WARSZAWA
Żurawica (woj. podkarpackie), 27.09.2025
Było zimno. Tu chwycił mróz
METEO
pies klatka kojec shutterstock_2467644617
Nie chcą, by "trwająca dziesięciolecia patologia została zastąpiona dożywotnim uwięzieniem"
Polska
imageTitle
Nie żyje Dorota Tlałka-Mogore, wybitna polska narciarka alpejska
EUROSPORT
operacja chirurg szpital shutterstock_309817259
"Jeden człowiek może uratować nawet osiem istnień ludzkich"
Polska
Moment unieruchamiania mężczyzny, który - według raportu - nie przejawiał agresywnych zachowań
Nagi spacer, palec w oku, pasy na genitaliach
Bartosz Żurawicz
Kadr z filmu "Franz Kafka" reż. Agnieszki Holland
Dziś poznamy zdobywcę Złotych Lwów. Czy będzie nim polski kandydat do Oscara?
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica