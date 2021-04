Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla agencji Reutera wezwał w środę Zachód do nałożenia na Moskwę kolejnych sankcji, aby odwieść Kreml od stosowania siły militarnej wobec jego kraju. - Sytuacja może rozwinąć się w każdym kierunku - powiedział Kułeba.

- Nie mam informacji wskazujących, że decyzja rozpoczęcia operacji militarnej przeciwko Ukrainie została już podjęta. Sytuacja może rozwinąć się w każdym kierunku - powiedział Kułeba. - Ale właśnie dlatego wspólna reakcja Zachodu, jest obecnie tak ważna, po to by odwieść Putina od podjęcia takiej decyzji - dodał.

"Wszystko zależy od tego, czy Zachód będzie gotów poprzeć swoje słowa czynami"

Dmytro Kułeba poinformował, że podczas spotkania w zeszłym tygodniu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem zwrócił się z prośbą o dostarczenie "narzędzi wojny elektroniczej" aby przeciwdziałać rosyjskiemu potencjałowi zakłócania ukraińskiej łączności. Ujawnił też, że wezwał do rozważenia przez szefów dyplomacji państw UE nowych sankcji ekonomicznych wobec Moskwy, jeśli zdecyduje się ona na eskalację obecnej sytuacji.

Putin ostrzegł w środę Zachód, aby nie przekraczał rosyjskich "czerwonych linii" grożąc "szybką i twardą odpowiedzią", gdyby do tego doszło. Prezydent Rosji podkreślił przy tym, że to Moskwa będzie w każdym przypadku decydować, gdzie te "czerwone linie" się znajdują. - Odczytałem przesłanie prezydenta Putina następująco: "my będziemy przekraczać wasze czerwone linie, ale wam nie wolno przekraczać naszych" - powiedział Kułeba.