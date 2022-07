Papież o "jedynej rozsądnej rzeczy, jaką należy zrobić" w sprawie wojny w Ukrainie

Papież zwrócił się do wiernych przybyłych na południową modlitwę Anioł Pański w Watykanie. Mówił, że podczas zakończonej w sobotę sześciodniowej podróży do Kanady nigdy nie przestał modlić się za naród ukraiński, "zaatakowany i udręczony", i prosił Boga "o uwolnienie go od plagi wojny".