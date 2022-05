Amerykańscy eksperci: rosyjska ofensywa utknęła w martwym punkcie na wielu odcinkach

We wtorek ISW opublikowało najnowszy raport dotyczący sytuacji na Ukrainie, w którym powołuje się na informacje przekazane przez wysokiego rangą urzędnika Pentagonu. Jak czytamy, wojska rosyjskie mają obecnie na Ukrainie 97 batalionowych grup taktycznych, ale te jednostki przemieszczają się wewnątrz oraz poza Ukrainę, by się przegrupować i uzupełnić zapasy, co sugeruję, że siły rosyjskie nadal ponoszą w walkach poważne straty.