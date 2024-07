Rosjanie raczej nie zdołają wejść dalej w głąb ukraińskiego terytorium - pisze we wtorek "New York Times", powołując się na rozmowy z urzędnikami administracji prezydenta USA Joe Bidena. Autor artykułu uważa, iż sojusznicy Kijowa mogą być zadowoleni z ich pracy na rzecz wsparcia Ukrainy.

"New York Times", po rozmowach z urzędnikami administracji prezydenta USA Joe Bidena , twierdzi we wtorkowym artykule, że "Rosjanie raczej nie zdołają wejść dalej w głąb ukraińskiego terytorium".

- Siły ukraińskie są rozciągnięte na całej linii frontu i mają przed sobą wiele miesięcy walk, jednak nie należy spodziewać się przełomu po stronie Rosji - powiedział analityk think tanku Carnegie Endowment for International Peace, Micheal Kofman, który ostatnio odwiedził Ukrainę .

"NYT": Rosja ma wystarczająco broni, ale brakuje jej specjalistów

Rosyjskie wojska przypuściły wiosną ofensywę na okolice Charkowa, która trwała aż do początku lata, oraz ponowiły silne ataki na wchodzie Ukrainy. Jednak te działania skutkowały nadmiernie dużymi stratami w relacji do zdobytych terenów - zwrócił uwagę amerykański dziennik.

Mimo że Ukrainę czekają trudne miesiące, to zdaniem rozmówców dziennika Zachód może być zadowolony z ostatniej fazy wsparcia dla Ukrainy. Jest to ważne, ponieważ już we wtorek rozpoczyna się szczyt NATO, na którym to Ukraina chce uzyskać zapewnienia dotyczące jej dołączenia do sojuszu - ocenił dziennik.