Ukraina-Rosja. Maxar: statki pod rosyjską banderą dostarczają ukraińskie zboże do Syrii. Zdjęcia satelitarne

Amerykańska firma Maxar Technologies udostępniła w czwartek zdjęcia satelitarne, na których widać statki pod rosyjską banderą transportujące do Syrii zboże zebrane na Ukrainie w zeszłym sezonie - poinformowała agencja Reutera. Kijów oskarża Rosję o kradzież zboża z terytoriów, które rosyjskie siły zbrojne zajęły w czasie wojny.

Zdjęcia firmy Maxar pokazały dwa załadowane ziarnem masowce pod rosyjską banderą zadokowane w maju w kontrolowanym przez Rosję krymskim porcie Sewastopol. Kilka dni później satelity Maxar zarejestrowały te same statki zadokowane w Syrii , z otwartymi lukami i półciężarówkami gotowymi do wywiezienia zboża.

Rosja oskarżana o kradzież zboża

Ukraina jest czwartym co do wielkości eksporterem zboża na świecie. Według ukraińskich danych na terytorium należącym do Ukrainy przechowywanych jest około 30 milionów ton zboża, które stara się eksportować drogami, rzekami i kolejami.