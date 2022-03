Dowódca amerykańskich wojsk w Europie: Rosjanie w Ukrainie wystrzelili kilka rakiet hipersonicznych

W czasie agresji na Ukrainę Rosjanie kilkukrotnie wykorzystali pociski hipersoniczne - powiedział we wtorek generał Tod Wolters, dowódca sił USA w Europie. Jak dodał, ataki z użyciem tych pocisków prawdopodobnie miały przestraszyć przeciwników. Generał mówił również, że do Ukrainy nie dotarły jeszcze amerykańskie drony-kamikaze Switchblade.

- Myślę, że chodziło o to, by zademonstrować swoje zdolności i spróbować przestraszyć wroga. Nie sądzę, żeby im się to udało - powiedział generał Tod Wolters, pytany podczas wysłuchania w Senacie o użycie przez Rosję pocisków hipersonicznych na Ukrainie bez wyraźnej potrzeby. Dotychczas USA potwierdziły tylko jedno użycie tej - osiągającej prędkość pięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku - broni.

Pytany, czy - w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej - do Ukrainy dotarły już amerykańskie drony-kamikaze Switchblade, Wolters odparł, że wciąż są "w trakcie dostarczania". Ocenił przy tym, że siły ukraińskie "z pewnością" mają szansę na powstrzymanie rosyjskich ataków. Generał skomentował również zakup przez Polskę czołgów Abrams , oceniając, że "absolutnie" zwiększą one polski potencjał obronny.

Broń hipersoniczna - czym jest?

Pociski Kindżał to najnowszy produkt przemysłu zbrojeniowego Rosji. Są wystrzeliwane z samolotów Mig-31. Ich prędkość przekracza kilka razy prędkość dźwięku, sprawiając, że są trudne do wykrycia, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony przeciwrakietowej. Pociski hipersoniczne mogą też poruszać się po znacznie niższej trajektorii niż pociski balistyczne o dużej sile rażenia, które są tym samym łatwiejsze do wykrycia. Pociski hipersoniczne mogą także manewrować i omijać systemy obrony przeciwrakietowej.