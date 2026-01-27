Logo strona główna
Ukraina potwierdza: Rosja używa Starlinków w dronach uderzających w miasta

Zniszczenia w Odessie po rosyjskim ataku dronowym
Atak rosyjskich dronów na Odessę
Rosjanie atakują Ukrainę dronami wyposażonymi w amerykańskie systemy satelitarne Starlink - potwierdził minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow. Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, dzięki temu Rosjanie są wstanie zwiększyć ich zasięg do nawet 500 kilometrów. Rosja prawdopodobnie pozyskuje Starlinki nielegalnie za pośrednictwem krajów trzecich - pisze niemiecki "Der Spiegel".

- Dzisiaj Rosjanie wystrzelili drony ze Starlinkiem - powiedział Fedorow podczas wydarzenia "Armia Dronów — 2025", cytowany we wtorek przez agencję Interfax-Ukraina.

Systemy łączności satelitarnej Starlink produkowane są przez firmę SpaceX Elona Muska. Są one używane powszechnie także przez siły zbrojne Ukrainy w walce z Rosją. Choć Ukraina dysponuje również innymi systemami łączności satelitarnej, żadne z nich nie dorównują skalą możliwości Starlinkom.

Mychajło Fedorow zaznaczył, że fakt, że Rosja również używa tego systemu powoduje znaczną zmianę sytuacji na froncie. - Musimy bardzo szybko na to zareagować. Szybkość naszej reakcji, przewidywanie kolejnych przypadków i reagowanie na potencjalne sytuacje powinny sprawić, że nie dopuścimy do problemów dla naszych ludzi, dla naszych wojskowych – powiedział szef ukraińskiego MON.

Awaria systemu Starlink. Problemy na "całej linii frontu"

Awaria systemu Starlink. Problemy na "całej linii frontu"

Media: Rosja ma pracować nad bronią zdolną uderzyć w Starlinka

Media: Rosja ma pracować nad bronią zdolną uderzyć w Starlinka

Wcześniej w poniedziałek doradca ministra obrony Ukrainy poinformował, że rosyjskie drony uderzeniowe BM-35, wyposażone w amerykańskie systemy satelitarne Starlink, mogą już docierać w okolice miasta Dniepr. Według niego, w przeciwieństwie do dronów typu Mołnia, BM-35 są "paliwowe" i mogą pokonywać odległości rzędu 500 km.

Informacje te podał również Instytut Studiów nad Wojną. Według amerykańskiego think tanku, rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 roku, podczas gdy pierwszych dronów Shahed wyposażone w Starlinki użyła już we wrześniu 2024 roku.

"Zasięg dronów BM-35 wyposażonych w system Starlink wynosi według doniesień 500 kilometrów, co oznacza, że ​​większość Ukrainy, cała Mołdawia, a także części Polski, Rumunii i Litwy znajdują się w zasięgu tych dronów, jeśli zostaną wystrzelone z Rosji lub okupowanej Ukrainy" - pisze Instytut, prezentując to w załączonej grafice.

Ukraiński wywiad potwierdza doniesienia mediów

Pierwsze doniesienia o tym, że Rosjanie używają przeciwko Ukrainie dronów wyposażonych w Starlinki podał 16 stycznia ukraiński portal UNN. "Ukraińscy specjaliści odkryli terminal Starlink na pokładzie zestrzelonego rosyjskiego drona BM-35" - pisał wówczas serwis.

Informacje te przekazał również 23 stycznia niemiecki tygodnik "Der Spiegel". Jak zauważyła gazeta, w bazie danych ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR niedawno pojawił się wpis dotyczący dronów Mołnia wyposażonych w Starlinki.

Chodzić ma o zestawy typu UTA-231, sprzedawane jako zestawy Starlink Mini, które w Niemczech można kupić za około 250 euro.

Rosja prawdopodobnie pozyskuje je nielegalnie za pośrednictwem krajów trzecich.

Zestaw Starlink
Zestaw Starlink
Źródło: Mychajło Fedorow, Facebook

Doniesienia te potwierdził gazecie HUR. W przekazanej wiadomości tłumaczył, że użycie Starlinków umożliwia Rosjanom "utrzymanie stabilnej łączności nawet przy aktywnych środkach walki radioelektronicznej", co z kolei ma "zwiększać zasięg i precyzję ataków oraz utrudniać użycie systemów obrony antydronowej".

Jak zaznaczył, Rosja sięga po Starlinka, by uniezależnić się od globalnych satelitarnych systemów nawigacyjnych, takich jak GPS i Galileo, które są podatne na zakłócenia. Starlinki są trudniejsze do zagłuszenia.

W Rosji Starlink nie działa, gdyż firma SpaceX Elona Muska zablokowała zasięg usługi nad terytorium tego kraju. W Ukrainie jednak Starlink funkcjonuje. Rosyjskie wojsko "najwyraźniej wykorzystuje tę lukę, by obchodzić środki walki elektronicznej" – tłumaczy "Spieglowi" Samuel Bendett, ekspert ds. rosyjskich systemów wojskowych z ośrodka analityczengo Center for Naval Analyses w Waszyngtonie.

OGLĄDAJ: "Jasne Oczy" Ukrainy. Ich oddział zmienia oblicze wojny
pc

"Jasne Oczy" Ukrainy. Ich oddział zmienia oblicze wojny

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP, UNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Alena Solomonova

