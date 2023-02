Reznikow przestaje być ministrem obrony, znany jest jego następca

Ołeksij Reznikow, dotychczasowy minister obrony Ukrainy, żegna się z tym stanowiskiem - przekazał w mediach społecznościowych szef frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawid Arachamija. Jednocześnie poinformował, że jego miejsce zajmie obecny szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow. Reznikow pozostanie jednak w rządzie jako minister do spraw strategicznych gałęzi gospodarki.

Arachamija: zmiany absolutnie logiczne

Arachamija stwierdził, że działania takie mają na celu "wzmocnienie współpracy wojskowo-przemysłowej, co jest absolutnie logiczne, biorąc pod uwagę (...) potrzebę wzmocnienia ministerstwa, które powinno robić więcej". Według Arachamii przeniesienie generała Budanowa na stanowisko szefa resortu obrony jest "w czasie wojny absolutnie logiczne". Jego kandydaturę musi zatwierdzić parlament. Nie poinformował, kiedy ta zmiana zostanie sformalizowana.

"Wojna dyktuje politykę kadrową" – napisał Arachamija na Telegramie. "Czasy i okoliczności wymagają wzmocnienia i przegrupowania. Tak dzieje się teraz i będzie się działo w przyszłości. Wróg przygotowuje się do ofensywy. Przygotowujemy się do obrony i odzyskania tego, co nasze" - dodał.