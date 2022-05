Wypadek na zachodzie Ukrainy. Nie żyje 26 osób

Do tragicznego zdarzenia doszło na trasie Kijów-Czop w wiosce Sytne w rejonie dubieńskim, około 100 kilometrów od granicy z Polską. We wtorek wieczorem zderzyły się tam trzy pojazdy: autobus, mikrobus i cysterna przewożąca benzynę. Wskutek tego doszło do pożaru.