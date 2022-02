Dzień Zjednoczenia w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: łączy nas wspólne pragnienie: życia w pokoju i szczęściu

W Dniu Zjednoczenia, ustanowionym w tym tygodniu nowym święcie państwowym, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do obywateli, mówiąc, że Ukraińcy mają "pełne prawo" do życia w pokoju i szczęściu. - Nikt nie pokocha naszego domu tak, jak kochamy go my. I tylko razem możemy go chronić - mówił.