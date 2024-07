79 zabitych Rosjan, 22 odparte ataki

880 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Ponad 3000 ostrzałów ukraińskich pozycji i 77 starć bojowych - to niedzielne statystyki z frontu, które przedstawił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Tymczasem w Moskwie ważny rosyjski generał został wydalony ze służby. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> W niedzielę na froncie walk z rosyjskim agresorem doszło do 77 starć bojowych. Rosjanie dokonali w sumie ponad 3,2 tys. ostrzałów pozycji wojsk ukraińskich - poinformował w cyklicznym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy .

Ukraiński przywódca odniósł się w ten sposób do ataków przeprowadzanych na terytorium tego państwa przy użyciu dronów kamikadze - Shahed - i rosyjskich rakiet. "Niemiecki system Patriot (ochrona przeciwlotnicza - red.) przybył na Ukrainę i wyrażam wdzięczność Niemcom i Stanom Zjednoczonym za ten krok. Będziemy mogli zdziałać więcej w przestrzeni powietrznej" - powiedział Zełenski.

> Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin odwiedził niedawno Nikaraguę i Kubę, prawdopodobnie w ramach trwających wysiłków Kremla mających na celu zwiększenie jego wpływów na półkuli zachodniej i zjednoczenie państw przeciwko Stanom Zjednoczonym i Zachodowi - poinformował w codziennym komunikacie amerykański Instytut Badań nad Wojną (Institute for the Study of War, ISW).