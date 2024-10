Kijów: oczekujemy zmasowanych rosyjskich ataków wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego

> Brytyjski resort obrony stwierdził, że zestrzelenie przez Rosję na początku października własnego drona z powodu utraty nad nim kontroli to "kolejne kosztowne i zawstydzające niepowodzenie " jej sektora zbrojeniowego. Dodano, że Rosja prawdopobnie "czekała do ostatniego momentu", zanim wybrała zaatakowanie bezzałogowca.

> Mapy działań bitewnych wskazują, że siły rosyjskie wbiły się klinem w zdobyte przez ukraińskie wojsko tereny w obwodzie kurskim, odzyskując co najmniej trzy wsie; strata ziem przez Kijów to utrata argumentu do ewentualnych negocjacji pokojowych z Moskwą – ocenił "New York Times".