853 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Ukraina sama podejmuje decyzje w sprawie wyboru celów swych ataków - powiedział rzecznik Pentagonu major Charlie Dietz, odpowiadając na krytykę Rosji po ataku sił ukraińskich na Sewastopol przy użyciu amerykańskich rakiet ATACMS.

> Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał ze stanowiska szefa Połączonych Sił Zbrojnych generała Jurija Sodola. Wcześniej jeden z wysokich rangą oficerów oskarżył generała o doprowadzenie do nieusprawiedliwionej utraty "dziesiątków miast i tysięcy żołnierzy".

> - Otworzymy dla Ukrainy "wyraźną, dobrze oświetloną, krótką i pozbawioną przeszkód" drogę do wstąpienia do NATO - oznajmił wiceszef dyplomacji USA ds. europejskich James O'Brien podczas briefingu w Waszyngtonie zapowiadającego planowany na 11 lipca szczyt Sojuszu. - To oznacza, że Ukraina będzie nadal podejmowała reformy, które musi podjąć w ramach corocznego planu z NATO - dodał. Podkreślił też, że proces zbliżania się Ukrainy do NATO jest "praktycznie nieodwracalny".

Zełenski na szczycie w Buergenstock KEYSTONE EDA POOL

> Co najmniej cztery osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w wyniku ataku sił rosyjskich na miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim. Wśród poszkodowanych są dzieci - poinformował szef władz obwodowych Wadym Fiłaszkin. Rosjanie wykorzystali pociski Iskander.

> Rosjanie używają podstępu, presji, a czasami także i siły, by wcielać obcokrajowców do swoich sił zbrojnych i do walki w Ukrainie - podał Departament Stanu USA w corocznym raporcie na temat handlu ludźmi Trafficking in Persons (TIP). Polska awansowała do czołówki krajów walczących z handlem ludźmi, zaś Białoruś została zdegradowana z uwagi na wykorzystywanie migrantów.

> Ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej zdecydowali o przekazaniu Ukrainie co najmniej 1,2 miliarda euro zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Pieniądze zasilą obrońców Ukrainy - poinformował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

> Siły specjalne Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uszkodziły już ponad 30 rosyjskich rafinerii i magazynów paliwowych, a ich drony bez problemu sięgają celów w Rosji, oddalonych nawet o 1,5 tys. kilometrów – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Autorka/Autor:asty/ft

Źródło: PAP