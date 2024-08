919 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. "Walki są niezwykle zacięte. Wróg rzuca do walki wszystko, co może się poruszać i posuwać naprzód, próbując przełamać obronę naszych wojsk" - napisał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski o sytuacji na odcinku pokrowskim. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski poinformował, że przeprowadził inspekcję brygad, które bronią odcinka pokrowskiego w obwodzie donieckim. "Walki są niezwykle zacięte. Wróg rzuca do walki wszystko, co może się poruszać i posuwać naprzód, próbując przełamać obronę naszych wojsk" - napisał na Facebooku.

> Na początku września prezydent Rosji Władimir Putin uda się z oficjalną wizytą do Mongolii - przekazał w czwartkowym komunikacie Kreml. Według niezależnego rosyjskojęzycznego portalu The Moscow Times, będzie to pierwsza wizyta Putina w kraju, który powinien go aresztować na podstawie nakazu wydanego w 2023 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.