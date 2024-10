Niezbędna pomoc zagrożona przez rosyjskie ataki

973 dni temu rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja wzmogła ataki na ukraińską infrastrukturę portową na Morzu Czarnym, co opóźnia dostawy niezbędnej pomocy dla Palestyńczyków i uniemożliwia dostarczenie kluczowych dostaw zboża na globalne południe - ostrzegł brytyjski premier Keir Starmer. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Pierwsze oddziały Korei Północnej dotrą do obwodu kurskiego w Rosji nawet w środę, gdzie będą pomagać armii rosyjskiej, powiedział we wtorek szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) generał Kyryło Budanow.

> - Mamy informacje o przygotowaniu dwóch oddziałów złożonych z wojskowych z Korei Północnej. Mogą być to nawet dwie brygady po sześć tysięcy wojskowych. To jest wyzwanie, ale my wiemy, jak na nie odpowiedzieć - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Brytyjski minister obrony John Healey ocenił, że udział żołnierzy z Korei Północnej w wojnie w Ukrainie "jest równie szokujący, co desperacki".