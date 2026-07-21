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Świat

Wołodymyr Zełenski mianował nowego dowódcę ukraińskiej armii. Jest nim Mychajło Drapaty

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Mychajło Drapaty
Mychajło Drapaty
Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. 

Informację o nominacji prezydent Ukrainy przekazał na Telegramie. Dotychczas Mychajło Drapaty był dowódcą sił połączonych, a wcześniej wojsk lądowych. Na funkcji naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy zastąpi Ołeksandra Syrskiego. 

"Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu naszemu żołnierzowi za silne pozycje Ukrainy na froncie. Dziękuję Mychajłowi Drapatemu właśnie za takie spojrzenie" - napisał Wołodymyr Zełenski na komunikatorze. 

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: PAP
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Fakty po Faktach
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Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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