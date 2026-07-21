Wołodymyr Zełenski mianował nowego dowódcę ukraińskiej armii. Jest nim Mychajło Drapaty
Informację o nominacji prezydent Ukrainy przekazał na Telegramie. Dotychczas Mychajło Drapaty był dowódcą sił połączonych, a wcześniej wojsk lądowych. Na funkcji naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy zastąpi Ołeksandra Syrskiego.
"Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu naszemu żołnierzowi za silne pozycje Ukrainy na froncie. Dziękuję Mychajłowi Drapatemu właśnie za takie spojrzenie" - napisał Wołodymyr Zełenski na komunikatorze.
Więcej informacji wkrótce.
Źródło: PAP