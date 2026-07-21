Świat Wołodymyr Zełenski mianował nowego dowódcę ukraińskiej armii. Jest nim Mychajło Drapaty Oprac. Aleksandra Sapeta |

Mychajło Drapaty Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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Informację o nominacji prezydent Ukrainy przekazał na Telegramie. Dotychczas Mychajło Drapaty był dowódcą sił połączonych, a wcześniej wojsk lądowych. Na funkcji naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy zastąpi Ołeksandra Syrskiego.

"Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu naszemu żołnierzowi za silne pozycje Ukrainy na froncie. Dziękuję Mychajłowi Drapatemu właśnie za takie spojrzenie" - napisał Wołodymyr Zełenski na komunikatorze.

Więcej informacji wkrótce.