Szturm sił specjalnych na autobus z zakładnikami. Wszyscy uwolnieni, napastnik zatrzymany

Wołyńska policja rano we wtorek otrzymała zgłoszenie, iż mężczyzna, który ma przy sobie broń i ładunki wybuchowe, zabarykadował się z pasażerami w autobusie w centrum Łucka. Teren został zabezpieczony.

"Wszyscy" - skomentował krótko minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow, zamieszczając film z uwolnionymi zakładnikami. Później na konferencji prasowej poinformował, że po szturmie wypuszczono 13 osób. Oznacza to, że łącznie zakładników było 16, ponieważ wcześniej pojazd opuściły trzy osoby. "Wszyscy są cali" - zapewnił. Jak relacjonował minister, terrorysta sam wysiadł z autobusu, po czym został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

"Nikogo nie straciliśmy"

"Gratuluję wszystkim, którzy cały dzień walczyli o uwolnienie zakładników z Łucka, a właściwie o ich życie" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że "wszyscy przeżywaliśmy i śledziliśmy rozwój wydarzeń. Opracowywaliśmy plany i zmienialiśmy je w zależności od sytuacji".

"Prezydent postanowił osobiście skontaktować się z porywaczem"

Jak poinformował we wtorek wieczorem wiceszef gabinetu prezydenta Kirył Tymoszenko, terrorysta, który porwał autobus z pasażerami w Łucku, poddał się po obejrzeniu wiadomości wideo, którą na jego żądanie zamieścił na Facebooku prezydent Wołodymyr Zełenski. - Prezydent postanowił osobiście skontaktować się z porywaczem i doszło do rozmowy telefonicznej z nim. Prezydent długo z nim rozmawiał, może 15 minut, może trochę krócej, i przekonał napastnika do zwolnienia trzech osób - powiedział. - Dopiero potem prezydent zdecydował się opublikować film, który widzieliście, aby reszta zakładników została uwolniona. Taka była umowa - dodał.