USA i NATO o koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. "Użycie siły pociągnie za sobą konsekwencje"

"Poważne rozmowy"

W poniedziałek w Rydze Blinken weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, gdzie według Donfried ma odbyć "poważne rozmowy" zarówno na temat odpowiedzi na ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, jak i o koncepcji strategicznej Sojuszu. - Będziemy rozmawiać na temat naszej oceny tego, co dzieje się przy granicy i zaczniemy rozmowy o tym, jakie mamy opcje i co powinniśmy razem zrobić jako Sojusz - wyjaśniała.

Mówiąc o drugiej części wizyty Blinkena - spotkaniu szefów dyplomacji krajów OBWE w Sztokholmie - Donfried nie odpowiedziała wprost na pytanie, czy dojdzie na nim do rozmów sekretarza stanu z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Zasugerowała jednak, że jest to możliwe.

Według Zełenskiego na Ukrainie ma być zamach stanu. Donfried: staramy się uzyskać dodatkowe informacje

Sekretarz generalny NATO: mamy przecież do czynienia z państwem, które już wcześniej zaatakowało Ukrainę

Mówiąc o koncentracji ok. 90 tys. rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy obu państw, wskazywał, że "to już drugi raz w tym roku, kiedy Rosja gromadzi ogromną liczbę swoich wojsk w regionie". - Koncentracja wojsk jest bezpodstawna i trudna do wyjaśnienia. Prowadzi do napięć i niesie ryzyko popełnienia błędu. Intencje Rosji są niejasne, a mamy przecież do czynienia z państwem, które już wcześniej zaatakowało Ukrainę - dodał sekretarz generalny NATO.