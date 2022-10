Ukraińska sauna kilkaset metrów od pozycji wroga. "Wychodzisz jak nowy człowiek"

Łaźnia to sposób na "piekło" zimy w Donbasie

- To klimat stepowy, z mroźnymi nocami. Temperatura może spaść do minus 30 stopni Celsjusza. Nie ma tu lasów, wiatr wieje wszędzie. Byłem tu w 2014 r. i było to nie do zniesienia - podkreśla Jurij Syrotiuk.