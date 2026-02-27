Flamingi uderzyły. Czy zmienią przebieg wojny?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Atakami rakietami Flamingo na odległość 1400 kilometrów" pochwalił się w czasie niedawnego spotkania z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoerem prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie ujawnił, ile rakiet zostało wystrzelonych, nie mówił również o skali zniszczeń. Stwierdził jedynie, że "wszystkie dotarły do celu".

A co to za cele?

Na początku lutego sztab generalny ukraińskiej armii przekazał, że w styczniu siły obronne przeprowadziły serię udanych ataków na jeden z kluczowych punktów na mapie rosyjskiej armii - poligon rakietowy Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim w Rosji, pół tysiąca kilometrów od granicy z Ukrainą. Uderzyły w hangary, gdzie rosyjskie rakiety balistyczne średniego zasięgu były przygotowywane do startu. Ukraińcy wykorzystali do ataków pocisków własnej produkcji, w tym właśnie FP-5 Flamingo. Dowództwo w Kijowie poinformowało, że jeden z hangarów został poważnie uszkodzony, a część żołnierzy, przebywających na terenie poligonu, została ewakuowana.

Kolejnym punktem, w który uderzyły ukraińskie Flamingi, był skład amunicji w obwodzie wołgogradzkim. Atak został przeprowadzony 12 lutego. Dowództwo w Kijowie raportowało o "potężnych eksplozjach i denotacji wtórnej", dodając, że "skala zniszczeń jest szacowana". O skali rażenia - pisał ukraiński portal Defense Express - świadczy decyzja władz obwodu wołgogradzkiego o ewakuacji wioski Kotłubań, położonej kilometr od składu.

Zdaniem ukraińskich analityków rekordowym pod względem zasięgu i celności atakiem z użyciem pocisku Flamingo był jednak ten na zakład zbrojeniowy w Wotkińsku w Udmurcji, gdzie są produkowane międzykontynentalne pociski, takie jak Jars czy Buława, a także krótkiego zasięgu Iskandery.

Flamingi uderzyły w ten obiekt w nocy z 20 na 21 lutego. Rozmówca ukraińskiej sekcji BBC powiedział, że Flamingi pokonały rekordową odległość - 1700 kilometrów.

Footage of a Ukrainian Flamingo cruise missile slamming into Russia's Votkinsk missile plant over the weekend.



Seen here, after traveling over 900 miles, the missile dives through the roof of workshop 22, with its 2500-pound warhead detonating inside. pic.twitter.com/XZjPaLsxxc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2026 Rozwiń

Czym są Flamingo

Pierwsze oficjalne doniesienia o nowych pociskach Flamingo pojawiły się w lecie zeszłego roku, kiedy Wołodymyr Zełenski przekonywał, że "jest to niezwykle skuteczna rakieta, a jej masowa produkcja ruszy wkrótce".

Dziennikarze amerykańskiej agencji Associated Press, którzy pod koniec sierpnia 2025 roku odwiedzili jeden z zakładów, gdzie powstają te pociski, relacjonowali, że z powodu błędu technicznego ich pierwsze wersje miały kolor różowy. Nazwano je żartobliwie Flamingo - czyli Flaming. I tak zostało.