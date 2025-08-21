Logo strona główna
Świat

Atak na amerykański zakład. "Rosjanie dokładnie wiedzieli, gdzie uderzają"

Mukaczewo
Zakład w Mukaczewie po rosyjskim ataku rakietowym
Źródło: Reuters
Rosja celowo zaatakowała amerykańską firmę w obwodzie zakarpackim - oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Atak nastąpił w chwili, gdy świat oczekuje od Moskwy odpowiedzi w sprawie negocjacji dotyczących zakończenia wojny - dodał Zełenski.

Według najnowszych informacji, w wyniku ataku na fabrykę amerykańskiej firmy Flex w mieście Mukaczewo ranne zostały 23 osoby – przekazały ukraińskie media.

- W Mukaczewie Rosjanie faktycznie spalili przedsiębiorstwo, amerykańskie przedsiębiorstwo, producenta urządzeń elektrycznych. To są sprzęty gospodarstwa domowego, nic wojskowego – powiedział Zełenski w nagraniu, zwracając się do rodaków.

"Celowy atak na własność amerykańską w Ukrainie"

- Rosjanie dokładnie wiedzieli, gdzie uderzają, i był to atak rakietowy. Uważamy, że był to celowy atak właśnie na własność amerykańską tutaj, w Ukrainie, na amerykańskie inwestycje. Bardzo wymowny atak. Podobnie jak cały ten zmasowany ostrzał. Właśnie w momencie, gdy świat oczekuje od Rosjan jasnej odpowiedzi w sprawie negocjacji o zakończeniu wojny - podkreślił ukraiński przywódca.

Zełenski ocenił, że sygnały, które płyną z Kremla świadczą, że Władimir Putin nie potrzebuje pokoju.

- Teraz sygnały z Rosji są, szczerze mówiąc, nieprzyzwoite. (Rosjanie) próbują wymigać się z konieczności przeprowadzenia spotkania (w sprawie pokoju). Nie chcą zakończyć tej wojny. Kontynuują zmasowane ataki przeciwko Ukrainie i bardzo ciężkie szturmy na froncie. A do tego wystrzeliwują rakiety w amerykańskie przedsiębiorstwo, tak jak w wiele innych całkowicie cywilnych naszych celów – zaznaczył.

Prezydent Węgier zmienił swój wpis po rosyjskim ataku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent Węgier zmienił swój wpis po rosyjskim ataku

574 drony i 35 rakiet

Prezydent Ukrainy zwrócił też uwagę, że Rosjanie zaatakowali obwody jego kraju, leżące tuż przy zachodniej granicy. - Rosjanie atakują tuż przy granicach Unii Europejskiej i NATO - stwierdził Zełenski, dodając, że rosyjski dron bojowy wleciał na terytorium Polski. - Bardzo nieprzyjemne incydenty z dronami miały miejsce także na terytorium Litwy. To wszystko nie jest czymś przypadkowym. To bezczelność Rosjan – uznał prezydent.

W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę z użyciem 574 dronów i 35 rakiet. We Lwowie zginęła jedna osoba, a wybuchy uszkodziły dziesiątki budynków – podały władze lokalne. Ostrzelano też m.in. Mukaczewo, miejscowość w obwodzie zakarpackim, w pobliżu granic z Węgrami i Słowacją.

Autorka/Autor: tas/mm

Źródło: tvn24.pl, PAP, Ukraińska Prawda

Źródło zdjęcia głównego: ZAKARPATTIA REGION PROSECUTOR'S/PAP/EPA

Wołodymyr ZełenskiUkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWładimir Putin
