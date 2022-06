Ukraina. Atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Ukraiński parlamentarzysta: tam są dziesiątki ofiar

Jedyne, co zostało, to betonowy szkielet

Dodał że jedyne, co zostało, to betonowy szkielet.

Cześć ludzi wyprowadzono, gdy rozległ się alarm

- Wszystko inne zostało zniszczone. To koszmar. Tam są dziesiątki ofiar. Jedyne co ludzi uratowało, to było to, że część z nich została z centrum wyprowadzona wtedy, gdy rozległ się alarm - powiedział Ołeksij Ustenka.