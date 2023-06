Szef NATO: pomoc dla Ukrainy pokazuje, jak uzupełniamy się z Unią Europejską

czytaj dalej

"Już przegrałaś! Teraz znikaj z wydziału, bo możesz zrobić sobie krzywdę" - anonimową przesyłkę z taką informacją znalazła w swojej szafce Francesca Rescigno z uniwersytetu w Bolonii. Policja szuka autora listu, a w sprawie bezpieczeństwa kobiety prefekt miasta zebrał członków komitetu do spraw porządku publicznego. Od teraz aż do końca września, w drodze na uczelnię i do domu, będą Rescigno towarzyszyć funkcjonariusze policji.