Kto przyjmie uchodźców z Afganistanu? Deklarują się Wielka Brytania, Macedonia Północna i włoskie miasta

"Nasz nowy program przesiedlenia obywateli afgańskich pozwoli nam przyjąć do 20 tys. ludzi, którzy zmuszeni są uciekać z Afganistanu. Pierwsze 5 tys. przybędzie w przyszłym roku" - napisała we wtorkowym wydaniu dziennika "Daily Telegraph" brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Dodała, że w ramach programu priorytetowo traktowane będą kobiety, dziewczęta oraz mniejszości religijne i inne. Minister podkreśliła, że Wielka Brytania nie może działać w pojedynkę i apeluje do innych krajów aby poszły w jej ślady. "Zjednoczone Królestwo robi wszystko co w jego mocy aby zachęcić inne kraje do pomocy. Nie chcemy tylko dawać przykładu, nie możemy tego robić sami" - napisała.

Macedonia przyjmie 450 Afgańczyków

Większość z 450 uchodźców z Afganistanu jest oczekiwana w Macedonii Północnej "pod koniec tygodnia, w zależności od warunków na lotnisku w Kabulu" - podano. Są to zwłaszcza Afgańczycy zatrudnieni w misji ONZ w Afganistanie, w różnych organizacjach pozarządowych, a także dziennikarze. Grupa ta pozostanie w Macedonii Północnej do czasu otrzymania wiz, które pomogą się im znaleźć się w USA. Koszty ich pobytu pokryją Amerykanie i organizacje międzynarodowe.

Włoscy burmistrzowie chcą pomóc uchodźcom z Afganistanu

"Włoscy burmistrzowie są gotowi wnieść swój wkład i przyjąć rodziny afgańskie. Nie ma czasu do stracenia. Wiemy dobrze, że cywile, którzy współpracowali z naszymi misjami w Afganistanie, są dzisiaj w dużym niebezpieczeństwie, zwłaszcza kobiety i dzieci" - oświadczył burmistrz Prato Matteo Biffoni, reprezentant stowarzyszenia gmin do spraw imigracji. Ogłosił, że gotowość udzielenia schronienia rodzinom afgańskim w ramach rządowego programu ich ochrony burmistrzowie wyrazili w liście do MSW Włoch. Taką deklarację złożyła też indywidualnie we wtorek burmistrz Rzymu Virginia Raggi, informując o tym MSZ.