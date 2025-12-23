Utracono kontakt z samolotem. Na pokładzie dowodzący libijską armią

Jak poinformował we wtorek turecki minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya, utracono kontakt radiowy z prywatnym odrzutowcem, którym leciał szef sztabu libijskiej armii Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad i cztery inne osoby. Samolot leciał z Ankary do Trypolis. Sygnał utracono około 40 minut po starcie. Chwilę wcześniej, nad dystryktem Hajman w prowincji Ankara, załoga miała zgłosić potrzebę awaryjnego lądowania.
Jak podaje Rauters, dane z monitoringu lotów pokazują, że inne rejsy zostały przekierowane z lotniska Esenboga w Ankarze.
Tureckie Ministerstwo Obrony ogłosiło wizytę libijskiego szefa sztabu w Ankarze na początku tego tygodnia, informując, że spotkał się on ze swoim tureckim odpowiednikiem i innymi dowódcami wojskowymi.
Wkrótce więcej informacji.
Autorka/Autor: aa/akr
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Getty Images