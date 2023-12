Turecki minister o relacjach z NATO i Unią Europejską: traktują nas jak rywala, nie biorą pod uwagę naszych obaw

Szef tureckiej dyplomacji wystąpił w czwartek przed tamtejszym jednoizbowym parlamentem. Przemawiając do deputowanych, powiedział, że Unia Europejska uważa Turcję za rywala, a nie partnera, co - jak stwierdzi - skłania Ankarę do "rozwoju większych zdolności i alternatywnych strategii".