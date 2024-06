Od 16 do 20 czerwca muzułmanie obchodzą Id al-Adha, czyli Święto Ofiarowania, znane również jako Kurban Bajram. Trwające cztery dni święto upamiętnia gotowość proroka Ibrahima (Abrahama) do złożenia w ofierze swojego syna na polecenie Boga. Podobnie jak w przekazie biblijnym Bóg ocalił dziecko i pozwolił Ibrahimowi zabić w zamian baranka. Zgodnie z tradycją wierni składają więc ofiary z kóz, krów czy owiec i spożywają część ich mięsa w gronie rodzinnym, a część oddają potrzebującym. Zwierzęta zabijane są rytualnie, tj. podrzynane są im gardła, aby jak najszybciej doprowadzić do wykrwawienia.