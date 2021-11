Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odwołał lot na szczyt klimatyczny w Glasgow

Oczekiwano, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan dołączy do nich w Szkocji po weekendowym szczycie G20 w Rzymie, ale zamiast tego przyleciał w poniedziałek z powrotem do Turcji - podała państwowa Agencja Anadolu.

Prezydent Turcji odwołuje lot na szczyt klimatyczny w Glasgow

Tureckie media zwróciły uwagę na wypowiedź prezydenta, który stwierdził w samolocie, że Ankara złożyła żądania dotyczące standardów protokołu bezpieczeństwa, ale nie zostały one spełnione. - Kiedy nasze żądania nie zostały spełnione, postanowiliśmy nie lecieć do Glasgow - powiedział Erdogan. Przywódca podkreślił, że standardy protokołu, o które zabiega Ankara, są zawsze wdrażane podczas jego międzynarodowych podróży.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson początkowo powiedział, że problem został rozwiązany - stwierdził Erdogan - "ale w ostatniej chwili wrócił do nas i powiedział, że szkocka strona sprawia trudności". Erdogan podkreślił, że środki, o które zabiegała Turcja, zostały wyjątkowo przyznane innemu krajowi. - To nie do przyjęcia. Jesteśmy zobowiązani do ochrony godności naszego narodu - dodał.