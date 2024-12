"Nie wiemy, w jaki sposób znalazł się w szybie windy". Młody turysta nie żyje

Brytyjski turysta został odnaleziony martwy w szybie hotelowej windy w Turcji. - Pogotowie próbowało go reanimować, ale bezskutecznie - powiedział jego wuj w rozmowie z BBC. - Nie wiemy, w jaki sposób znalazł się w szybie windy, ani co działo się przed tym - dodał.

- Zespół karetki pogotowia przybył na miejsce i próbował go reanimować, ale bezskutecznie - powiedział Price w rozmowie z BBC. - Nie wiemy, w jaki sposób znalazł się w szybie windy, ani co działo się bezpośrednio przed tym - dodał. Przekazał też, że rodzinie wydano akt zgonu po zakończeniu sekcji zwłok. Mają nadzieję, że ciało uda się sprowadzić do kraju do wtorku - przekazali BBC.