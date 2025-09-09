"Akt agresji". Flotylla do Gazy: zostaliśmy ostrzelani

Statek międzynarodowej flotylli zmierzającej do Gazy ostrzelany przez drona w tunezyjskim porcie Źródło: Reuters

Globalna Flotylla Sumund (GSF) to międzynarodowa inicjatywa, która ma na celu dostarczanie cywilnymi statkami pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Flotyllę wspierają 44 kraje, a jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek jest szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Flotylla wyruszyła do Strefy Gazy z portu w Barcelonie na początku września i ma dotrzeć do wybrzeży oblężonej enklawy w połowie miesiąca.

Doniesienia o ataku drona na jeden ze statków

We wtorek GSF poinformowała, że jedna z jej głównych jednostek została trafiona przez drona w porcie Sidi Bou Said w Tunezji. Jak dodano, na łodzi pod banderą Portugalii wybuchł pożar, który spowodował uszkodzenia zarówno na głównym pokładzie, jak i w magazynie pod nim. W chwili ataku na pokładzie przebywał komitet dowodzący flotyllą. W komunikacie zaznaczono jednak, że nikt nie ucierpiał w wyniku eksplozji i wszyscy sześcioro członkowie załogi są bezpieczni.

GSF opublikowało w mediach społecznościowych nagranie, mające ukazywać moment ataku na jednostkę.

Footage from another boat of our Flotilla shows the exact moment the Family Boat was struck from above. pic.twitter.com/qVpUyg56uP — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 9, 2025 Rozwiń

Jeden ze świadków, cytowanych przez agencję Reuters, relacjonował, że w okolicy portu, gdzie miało dojść do ataku na flotyllę, zgromadziły się dziesiątki osób z palestyńskimi flagami, skandujących "Wolna Palestyna".

GSF poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie ataku drona. "Akty agresji mające na celu zastraszenie i udaremnienie naszej misji nie zniechęcą nas. Nasza pokojowa misja przełamania oblężenia Gazy i solidarności z jej mieszkańcami trwa z determinacją i zdecydowaniem" - napisano w oświadczeniu.

- Nie wiemy, kto przeprowadził atak, ale nie zdziwiłoby nas, gdyby był to Izrael. Jeśli to się potwierdzi, jest to atak na suwerenność Tunezji - powiedziała agencji Reuters Francesca Albanese, specjalny sprawozdawca ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich.

Propalestyński protest w porcie Sidi Bou Said Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA

Władze Izraela na razie nie skomentowały tych doniesień.

Tymczasem tunezyjski rząd zaprzeczył, by Gwardia Narodowa tego kraju dokonała ostrzelania. Tunezyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych oświadczyło, że doniesienia o ataku drona na statek w porcie Sidi Bou Said "nie mają podstaw w rzeczywistości". W specjalnym komunikacie tunezyjska Gwardia Narodowa poinformowała, że eksplozja miała miejsce wewnątrz statku.

Strefa Gazy objęta blokadą

Na początku marca Izrael zablokował Strefę Gazy i przez trzy miesiące nie dopuszczał do regionu żadnych dostaw. W czerwcu izraelskie siły morskie zatrzymały i przejęły jacht pod brytyjską banderą, na pokładzie którego była między innymi Thunberg. Organizacje pomocowe i ONZ wzywają Izrael do natychmiastowego wstrzymania operacji wojskowej w Strefie Gazy, w której - jak podkreślają - sytuacja humanitarna jest katastrofalna.

Według palestyńskich danych w trwającej od blisko dwóch lat ofensywie zginęło ponad 64 tysiące Palestyńczyków. Izraelska operacja to odwet za zamach terrorystów z Hamasu z początku października 2023 roku, w którym zginęło około tysiąc dwieście osób, a ponad 250 zostało porwanych.