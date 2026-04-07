Świat

Trump o "najważniejszym dniu w historii". "Dowiemy się tego dziś wieczorem"

Donald Trump
Trump: cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro
Źródło: Reuters
Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie - napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump na Truth Social.

W niedzielę Trump wyznaczył Iranowi kolejne ultimatum na otworzenie cieśniny Ormuz. Upływa ono o godzinie 20 we wtorek (godzina 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce). - Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro - powiedział w poniedziałek.

We wtorek powtórzył swoje groźby. "Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - napisał na Truth Social.

"Teraz, gdy mamy do czynienia z całkowitą i radykalną zmianą reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE?" - dodał.

"Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!" - zapowiedział w mediach społecznościowych.

Trump o Iranie
Źródło: Donald J. Trump/Truth

Trump grozi Iranowi

Prezydent USA podkreślił, że postawiony Iranowi "wtorkowy termin jest ostateczny". W trakcie poniedziałkowej konferencji zagroził, że jeśli Teheran nie przywróci ruchu tankowców w cieśninie Ormuz, to "nie będzie miał elektrowni, mostów i powróci do epoki kamienia".

- Mamy plan, dzięki potędze naszej armii, który zakłada, że ​​we wtorek o północy każdy most w Iranie zostanie zniszczony, a każda elektrownia w Iranie będzie zamknięta, płonąca i niezdolna do użytku - zapowiedział. Będzie to godzina 6 rano polskiego czasu w środę.

Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie

Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły we wtorek naloty na cele wojskowe na irańskiej wyspie Chark, poinformował serwis informacyjny Axios, powołując się na anonimowego wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego. Przez znajdujące się tam terminale naftowe przechodzi około 90 procent irańskiego eksportu ropy.

Trump już kilka razy przesuwał terminy eskalacji. 21 marca zagroził zniszczeniem irańskich elektrowni, jeżeli Teheran w ciągu 48 godzin nie odblokuje cieśniny Ormuz. 23 marca wydłużył to ultimatum do pięciu dni, a następnie do dziesięciu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już ponad miesiąc. Iran na izraelsko-amerykańskie naloty odpowiedział atakami odwetowymi na państwa Zatoki Perskiej, a także blokadą ważnego szlaku handlu ropą w cieśninie Ormuz, co doprowadziło do gwałtownych wzrostów cen na globalnych rynkach energii.

pc

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Donald TrumpIranUSA
Aleksandra Sapeta
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica