Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin

Michał Sznajder
Michał Sznajder
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Źródło: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
To jedno z najważniejszych pytań współczesnego świata: jak duży wpływ Władimir Putin ma na Donalda Trumpa? Jedni mówią, że Rosjanin bawi się amerykańskim prezydentem jak marionetką. Inni – że Trump wie, co robi. Pytania nasiliły się, gdy Trump zapowiedział spotkanie z Putinem w Budapeszcie po tym, jak zasygnalizował możliwość potężnego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. A na czym się skończyło? Wsparcia wojskowego nie ma. Spotkania - też na razie ma nie być. Co to nam mówi o relacji Trump-Putin? Kto jest w niej górą?Artykuł dostępny w subskrypcji
Nawet słynny dziennik "Washington Post" się gubi. Oto ich nagłówki z kilku ostatnich dni - okresu, gdy Donald Trump najpierw zasygnalizował gotowość przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk, a potem się z tego wycofał.

Nagłówek pierwszy:

Wydaje się, że jednym telefonem Putin zmienił zdanie Trumpa w sprawie Ukrainy. Znowu. To kolejne stanowisko Trumpa w sprawie wojny, często zmieniające się po kontakcie z Putinem, który wykazuje się zręcznością w wywieraniu wpływu na amerykańskiego prezydenta

Potem - sobota. Felieton redakcyjny pod tytułem:

Nierozumiana dyplomacja tomahakowa Trumpa. Ameryka utrzymuje przewagę nad Rosją.

W nim słowa o tym, że Tomahawki to forma nacisku dyplomatycznego, by zmusić Rosję, aby usiadła do stołu. Tym bardziej, że "sugestie, że Putin łatwo zmienia zdanie Trumpa, a nawet nim manipuluje lub go kontroluje, zupełnie się nie bronią".

A w poniedziałek?

Trump cały czas jest ogrywany przez Putina. Czy w Budapeszcie będzie inaczej? Rozejm może być możliwy, jeśli Trump zwiększy nacisk na Putina. 

Trzy nagłówki, dwie wykluczające się postawy.

Nie tylko WaPo próbuje coś zrozumieć. Time ocenia: "Putin znowu ogrywa Trumpa". MSNBC pisze: "Donald Trump zmienia zdanie w sprawie zmiany zdania". Gdzie jest racja?

Michał Sznajder
Michał Sznajder
Dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS, specjalista ds. USA
