Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin

Nawet słynny dziennik "Washington Post" się gubi. Oto ich nagłówki z kilku ostatnich dni - okresu, gdy Donald Trump najpierw zasygnalizował gotowość przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk, a potem się z tego wycofał.
Nagłówek pierwszy:
Wydaje się, że jednym telefonem Putin zmienił zdanie Trumpa w sprawie Ukrainy. Znowu. To kolejne stanowisko Trumpa w sprawie wojny, często zmieniające się po kontakcie z Putinem, który wykazuje się zręcznością w wywieraniu wpływu na amerykańskiego prezydenta
Potem - sobota. Felieton redakcyjny pod tytułem:
Nierozumiana dyplomacja tomahakowa Trumpa. Ameryka utrzymuje przewagę nad Rosją.
W nim słowa o tym, że Tomahawki to forma nacisku dyplomatycznego, by zmusić Rosję, aby usiadła do stołu. Tym bardziej, że "sugestie, że Putin łatwo zmienia zdanie Trumpa, a nawet nim manipuluje lub go kontroluje, zupełnie się nie bronią".
A w poniedziałek?
Trump cały czas jest ogrywany przez Putina. Czy w Budapeszcie będzie inaczej? Rozejm może być możliwy, jeśli Trump zwiększy nacisk na Putina.
Trzy nagłówki, dwie wykluczające się postawy.
Nie tylko WaPo próbuje coś zrozumieć. Time ocenia: "Putin znowu ogrywa Trumpa". MSNBC pisze: "Donald Trump zmienia zdanie w sprawie zmiany zdania". Gdzie jest racja?