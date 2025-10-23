Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Nawet słynny dziennik "Washington Post" się gubi. Oto ich nagłówki z kilku ostatnich dni - okresu, gdy Donald Trump najpierw zasygnalizował gotowość przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk, a potem się z tego wycofał.

Nagłówek pierwszy:

Wydaje się, że jednym telefonem Putin zmienił zdanie Trumpa w sprawie Ukrainy. Znowu. To kolejne stanowisko Trumpa w sprawie wojny, często zmieniające się po kontakcie z Putinem, który wykazuje się zręcznością w wywieraniu wpływu na amerykańskiego prezydenta

Potem - sobota. Felieton redakcyjny pod tytułem:

Nierozumiana dyplomacja tomahakowa Trumpa. Ameryka utrzymuje przewagę nad Rosją.

W nim słowa o tym, że Tomahawki to forma nacisku dyplomatycznego, by zmusić Rosję, aby usiadła do stołu. Tym bardziej, że "sugestie, że Putin łatwo zmienia zdanie Trumpa, a nawet nim manipuluje lub go kontroluje, zupełnie się nie bronią".

A w poniedziałek?

Trump cały czas jest ogrywany przez Putina. Czy w Budapeszcie będzie inaczej? Rozejm może być możliwy, jeśli Trump zwiększy nacisk na Putina.

Trzy nagłówki, dwie wykluczające się postawy.

Nie tylko WaPo próbuje coś zrozumieć. Time ocenia: "Putin znowu ogrywa Trumpa". MSNBC pisze: "Donald Trump zmienia zdanie w sprawie zmiany zdania". Gdzie jest racja?