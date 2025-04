"To jeden z wielu elementów, który ma sprawić, że Finlandia będzie niepodbijalna"

W Helsinkach więcej jest miejsc w schronach niż mieszkańców tej stolicy. Niech to będzie miarą ich przygotowania - zauważył w TVN24 Bartosz Żurawicz, autor reportażu o Finlandii, która słynie ze swojej ogromnie rozbudowanej infrastruktury obrony cywilnej.

Bartosz Żurawicz, autor dostępnego w TVN24+ reportażu "Finlandia. W ciągłej gotowości" opowiedział w TVN24 o swojej wizycie w tym nordyckim kraju.

Dziennikarz tvn24.pl rozmawiał z mieszkańcami o tym, dlaczego miejscowi uważają, że warto iść do wojska i - w razie potrzeby - walczyć za ojczyznę. Pokazuje też prawdziwe podziemne miasta i oprowadza po kraju, gdzie niemal wszystko obliczone jest na obronę przed najeźdźcą. Rozmawia też z przedstawicielami fińskiego wojska, którzy zapewniają, że Finlandia nie przystąpiła do NATO ze strachu.

Oznaczenie schronów "widoczne niemal na każdym rogu ulicy"

Jak zaznaczył, wtedy "pojawił się koncept obrony totalnej". - Ta gigantyczna sieć schronów to jest jeden z wielu elementów programu, który ma sprawić, że Finlandia będzie niepodbijalna - dodał Żurawicz.

Tłumaczył także, że w tym kraju nie redukowano wydatków na obronę cywilną i zbrojenia w związku z powszechnie panującym w latach 90. ubiegłego wieku przekonaniem, że po upadku muru berlińskiego nastąpił koniec historii i nie wybuchnie już w Europie żadna wojna. - To, co miałem okazję obserwować, to jest owoc wielu dekad pracy, a praca ta przynosi imponujące efekty, bo spacerując po Helsinkach - ale też miałem okazję odwiedzić inne fińskie miasta - w zasadzie te charakterystyczne oznaczenia (schronów), czyli ten niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, jest widoczny niemal na każdym rogu ulicy - mówił.