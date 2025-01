Ojciec zabił córkę za jej "niestosowne" filmiki na TikToku

Do zabójstwa doszło we wtorek na ulicy w mieście Kweta w zachodnim Pakistanie - poinformowała lokalna policja w czwartek. Anwar ul-Haq zastrzelił swoją córkę, dokonując tzw. zabójstwa honorowego po tym, jak 15-latka miała odrzucić jego prośby o zaprzestanie publikowania na TikToku treści, które on uważał za "niestosowne". Jak dodano, mężczyzna wraz z rodziną niedawno przeprowadził się z powrotem do Pakistanu po 25 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Anwar ul-Haq ma obywatelstwo amerykańskie.