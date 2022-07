Społecznościowy gigant pozwany po śmierci dwóch dziewczynek. Zmarły po tym, jak wzięły udział w popularnym wyzwaniu

Kulisy tragedii po wyzwaniu internetowym

Jak informuje portal, Lalani była zapaloną tiktokerką. Publikowała krótkie filmy, na których śpiewa i tańczy. W pewnym momencie algorytm zaczął wyświetlać w jej aplikacji treści z wyzwaniem polegającym na podduszaniu się. Rodziców dziewczynki w połowie lipca 2021 roku zaniepokoiły siniaki na jej szyi. Według Lalani powstały w wyniku upadku. Jakiś czas później część 20-godzinnej podróży samochodem ze swoją macochą spędziła na oglądaniu tego, co później jej matka określiła jako filmy z "blackout challenge". Po powrocie do domu miały udać się na krótką drzemkę. Po wejściu do pokoju macocha zobaczyła Lalani "wiszącą na łóżku z liną na szyi" - można wyczytać w pozwie cytowanym przez "Los Angeles Times".

Arriani z Milwaukee również uwielbiała publikować filmy z piosenkami i tańcami na TikToku. Z pozwu wynika, że "stopniowo zaczęła mieć obsesję na punkcie aplikacji". 26 lutego 2021 roku jej ojciec pracował w piwnicy, kiedy dowiedział się od młodszego syna Edwardo, że Arriani się nie rusza. Kiedy wbiegł na górę, znalazł swoją córkę "wiszącą na smyczy psa". Arriani została przewieziona do szpitala, jednak nie udało się uratować jej życia. Pozew mówi, że to TikTok i jego algorytm kierowały do kanału dziewczynki niedopuszczalnie niebezpieczne filmy, zachęcając ją do zaangażowania się i wzięcia udziału w wyzwaniu.