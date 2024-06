Trwają poszukiwania nastoletniego Brytyjczyka Jaya Slatera, który zaginął w górzystym regionie Teneryfy. Jego matka przekazała, że to były jego pierwsze zagraniczne wakacje z przyjaciółmi. "Zachęcałam go do wyjazdu i mówiłam: Będziesz się świetnie bawił" - wspominała.​​ Lokalna dziennikarka podkreślała, że czwartek "to kluczowy dzień".

19-letni Jay Slater z Oswaldtwistle w hrabstwie Lancashire zaginął w poniedziałek rano na Teneryfie, w okolicach parku krajobrazowego Teno w górzystej, północno-zachodniej części wyspy. Od tamtej pory nie zna z nim kontaktu. Nastolatek poleciał z przyjaciółmi na Wyspy Kanaryjskie, aby wziąć udział w festiwalu muzycznym. Jego matka Debbie Duncan przekazała, że był to jego pierwszy wakacyjny wyjazd ze znajomymi.

"To były jego pierwsze wakacje za granicą z przyjaciółmi"

W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy z niedzielnego wieczoru pokazujące, jak Jay - ubrany w szarą koszulkę z zielonymi naszywkami na ramionach - dobrze się bawi.

Jego matka powiedziała BBC: "W ogóle nie spałam. Wydaje się, jakby to nie było prawdą". "To były jego pierwsze wakacje za granicą z przyjaciółmi. Zachęcałam go do wyjazdu i mówiłam: Będziesz się świetnie bawił" - przekazała.

O swoim dziecku mówiła, że to "miły, pełen życia facet, który ma setki przyjaciół, którzy uwielbiają przebywać w jego towarzystwie" oraz że "jest cudowny, jest piękny".

Duncan przekazała, że ​​lokalna policja i zespoły ratownictwa górskiego "niestrudzenie pracowały", szukając jej syna. Do akcji użyto między innymi dronów, helikopterów i psów tropiących.

"Kluczowy dzień"

Reporterka z Teneryfy Clio O'Flynn, którą cytuje Sky News, powiedziała, że ​​czwartek "to kluczowy dzień". "Dzień, w którym (ratownicy) chcą mieć dobre wieści i powiedzieć, że znaleźli Jaya" - przekazała.

"Jeśli znalazł schronienie, mamy nadzieję, że czeka na pomoc" – dodała.

Jak wskazywała O'Flynn, obszar, na którym zaginął, to "sucha i jałowa część wyspy". Mówiła, że "nie ma tam jezior, rzek lub strumieni, więc dostęp do świeżej wody byłby dla niego dość trudny".

Zaznaczyła jednak, że na Teneryfie "nie występują takie fale upałów, jakie ostatnio obserwowano w Grecji i na Cyprze". Temperatury oscylują wokół 26 stopni Celsjusza.

"Bezpieczeństwo i dobro naszych uczniów są dla nas najważniejsze"

Accrington & Rossendale College, do którego nastolatek uczęszczał, wydał oświadczenie w sprawie zaginięcia. "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni najnowszymi informacjami dotyczącymi jednego z naszych uczniów, Jaya Slatera, który zaginął podczas wakacji na Teneryfie".

"Bezpieczeństwo i dobro naszych uczniów są dla nas najważniejsze i w tym niepokojącym czasie nasze myśli są z rodziną i przyjaciółmi Jaya" - dodano.

Natomiast rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział BBC: "Wspieramy rodzinę Brytyjczyka, którego zaginięcie zgłoszono w Hiszpanii i jesteśmy w kontakcie z lokalnymi władzami".

Udał się w wielogodzinną drogę powrotną, padał mu telefon

Jego przyjaciółka, Lucy Mae, która pojechała z nim na wyspę, aby wziąć udział w festiwalu muzycznym NRG, powiedziała, że ​​Jay udał się do północno-zachodniej części wyspy, aby spędzić czas z ludźmi, których poznał podczas wieczornego wyjścia.

Relacjonowała, że zadzwonił do niej później krótko przed godziną 9 rano w poniedziałek. Oznajmił, że próbuje pokonać 10-godzinną trasę z powrotem do miejsca ich zakwaterowania na południu wyspy. Informował, że musi napić się wody i pada mu bateria w telefonie. Dziewczyna przekazała, że jej przyjaciel mówił, iż "skaleczył sobie nogę o kaktus". A kiedy kazała mu wrócić tam, skąd przyszedł, powiedział, że nie wie, gdzie to jest. Następnie ich rozmowa została przerwana. Od tamtej pory nie ma kontaktu z chłopakiem.

W akcję poszukiwawczą zaangażowane zostały specjalne zespoły ratunkowe, krewni i przyjaciele.

Autorka/Autor:akr//mrz

Źródło: BBC, Sky News