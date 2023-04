Strzelanina po balu maturalnym w Teksasie. Dziewięć osób rannych

W pobliżu miasteczka Jasper w Teksasie doszło w niedzielę do strzelaniny, w wyniki której rannych zostało dziewięć osób. Władze podały, że w prywatnej posesji odbywała się impreza po balu maturalnym. Służby poinformowały, że w mieście doszło także do drugiej strzelaniny, a wydarzenia te mogą być ze sobą powiązane. Kilka osób jest przesłuchiwanych.

Według biura szeryfa hrabstwa Jasper do strzelaniny doszło po północy w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusze znaleźli dziewięć osób z ranami postrzałowymi. Ocenili, że nie zagrażają one życiu poszkodowanych.

Większość ofiar przewieziono do Jasper Memorial Hospital. Niektóre zostały przeniesione stamtąd do Christus St. Elizabeth na dalsze leczenie. Na przyjęciu było około 250 osób w wieku od 15 do 19 lat.