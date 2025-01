Tankowiec "floty cieni" dryfował po Bałtyku

Tankowiec Eventin, należący do rosyjskiej tak zwanej "floty cieni", został w piątek zatrzymany przez niemiecki holowniki. Statek, który przewozi około 99 tysięcy ton ropy, z powodu awarii silnika dryfował na Morzu Bałtyckim na północ od należącej do Niemiec wyspy Rugii. Jednostka jest odholowywana do portu w Sassnitz. Informacje przekazały niemieckie morskie służby ratunkowe.