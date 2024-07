Tajwańskie ministerstwo obrony wykryło w piątek nagły wzrost aktywności chińskiej armii wokół wyspy. W ciągu nieco ponad trzech godzin odnotowano 26 samolotów wojskowych, w tym J-16. Premier Cho Jung-tai apelował wcześniej do Chin o nieeskalowanie napięć w Cieśninie Tajwańskiej.

Ministerstwo obrony Tajwanu przekazało, że w ciągu nieco ponad trzech godzin od godziny 6.55 czasu lokalnego odnotowano 26 chińskich samolotów wojskowych. Jak oświadczyło, do godziny 10.40 (4.20 w Polsce) 20 chińskich myśliwców, w tym J-16, przekroczyło linię mediany, stanowiącą nieoficjalną strefę buforową między oboma państwami.

VCG/VCG via Getty Images

Chiński myśliwiec J-16 VCG/VCG via Getty Images

Apel o nieeskalowanie napięć

Na spotkaniu z dziennikarzami premier Tajwanu Cho Jung-tai zaapelował do władz w Pekinie, "aby nie eskalowały żadnych nadmiernych środków, ponieważ może to łatwo wywołać napięcie i niepotrzebną konfrontację".

Nawiązując do wtorkowej konfiskaty tajwańskiego kutra przez chińską straż przybrzeżną, która zarzuciła załodze "nielegalne połowy", Cho zaapelował do rybaków, aby zachowali czujność i nie wykonywali niczego, co mogłoby zostać uznane przez stronę chińską za niezgodne z prawem.