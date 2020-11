Dmuchane kaczki i portrety generałów w ogniu. Tysiące ludzi na ulicach

Kilka tysięcy osób wzięło w piątek udział w kolejnym antyrządowym wiecu w Bangkoku. W czasie jednego z happeningów spalono portrety generałów, którzy w przeszłości dokonywali w Tajlandii wojskowych przewrotów. Tymczasem tajlandzka policja prowadzi śledztwo w sprawie postrzeleń uczestników dwóch wcześniejszych antyrządowych wieców w stolicy kraju. Do incydentów doszło w czasie eskalacji napięć między służbami porządkowymi, domagającymi się demokratycznych reform demonstrantami oraz występującymi przeciw nim grupami monarchistów.

Demonstranci zablokowali jedno z najbardziej ruchliwych stołecznych skrzyżowań, by w atmosferze pikniku zaprotestować przeciwko interwencjom wojska w tajlandzką politykę. Organizatorzy przygotowali stoiska z jedzeniem, a w tłumie ponownie pojawiły się dmuchane gumowe kaczki – jeden z symboli pokojowych protestów.

To reakcja na pojawiające się w kręgach zwolenników monarchii wezwania, by wojskowi siłą doprowadzili do zakończenia trwających od wielu miesięcy, masowych wystąpień przeciwko establishmentowi.