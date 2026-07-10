Świat Władze Tadżykistanu ścigają wróżbitów, ale ich działalność kwitnie Oprac. Adam Styczek |

Stolica Tadżykistanu, Duszanbe. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W położonym w Azji Środkowej Tadżykistanie wróżbici i czarownicy są ścigani przez prawo. Odpowiedzialność administracyjną za uprawianie czarów wprowadzono w kraju w 2008 roku.

Za wróżenie i uprawianie magii grozi grzywna do równowartości 840 dolarów lub areszt na okres do 15 dni. W przypadku recydywy grozi już odpowiedzialność karna. Zgodnie z przepisami można zostać ukaranym grzywną do 16 tysięcy dolarów oraz powędrować za kraty na okres do dwóch lat.

Liczne postępowania wobec "wróżbitów i czarownic"

Policja w pierwszym półroczu tego roku wykryła 93 przypadki nielegalnego wróżenia i wszczęła w ich sprawie postępowania karne - poinformował w czwartek portal Radia Swoboda, powołując się na dane policji w Duszanbe.

Duszanbe Źródło zdjęcia: Shutterstock

W lipcu MSW Tadżykistanu informowało między innymi o sprawie Swietłany Gułowej z rejonu Firdawsi, którą ukarano za uprawianie czarów i wróżbiarstwo grzywną w wysokości około 675 dolarów, ale w związku z tym, że "nie wyciągnęła ona właściwych wniosków i ponownie podjęła ten sam proceder" wszczęto wobec niej postępowanie karne.

W innym przypadku agencja informacyjna Avesta informowała, że w czerwcu funkcjonariusze zatrzymali 57-letnią mieszkankę Duszanbe Dilbar Otchilową, która do odprawiania czarów miała wykorzystywać różne przedmioty - kłódki, klucze, nici czy igły.

"Obiecywała klientom sukcesy zawodowe oraz pomyślność i dobrobyt, otrzymując w zamian wynagrodzenie" - informowano. Kobieta została skazana na karę pięciu dni aresztu.

Tadżykistan prowadzi rejestr wróżbitów, czarowników i wędrownych mułłów

W lutym resort spraw wewnętrznych w Duszanbe poinformował, że prowadzi rejestr wróżbitów, czarowników i tak zwanych wędrownych mułłów, ponieważ "nakłaniają obywateli do terroryzmu".

Jak dotąd do bazy danych wpisano około 5 tysięcy osób. Określenie "wędrowni mułłowie" odnosi się do osób prowadzących nieformalną działalność religijną i uzdrowicielską, często bez wykształcenia teologicznego i oficjalnego statusu duchownego.

Według władz część z nich oferuje rytuały, egzorcyzmy i usługi leczenia tradycyjnego, ale też niekiedy szerzy poglądy ekstremistyczne.

Rząd zapewnił przy tym, że rejestr ma służyć do monitorowania osób zajmujących się nielegalną działalnością, a nie prowadzić do jej legalizacji.

OGLĄDAJ: Wydanie z 9.07.2026