Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Władze Tadżykistanu ścigają wróżbitów, ale ich działalność kwitnie

|
Duszanbe
Stolica Tadżykistanu, Duszanbe. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W stolicy Tadżykistanu, Duszanbe, gdzie wróżbiarstwo jest zakazane, policja w pierwszym półroczu wykryła blisko sto przypadków nielegalnego wróżenia - poinformował w czwartek portal Radia Swoboda.

W położonym w Azji Środkowej Tadżykistanie wróżbici i czarownicy są ścigani przez prawo. Odpowiedzialność administracyjną za uprawianie czarów wprowadzono w kraju w 2008 roku.

Za wróżenie i uprawianie magii grozi grzywna do równowartości 840 dolarów lub areszt na okres do 15 dni. W przypadku recydywy grozi już odpowiedzialność karna. Zgodnie z przepisami można zostać ukaranym grzywną do 16 tysięcy dolarów oraz powędrować za kraty na okres do dwóch lat.

Liczne postępowania wobec "wróżbitów i czarownic"

Policja w pierwszym półroczu tego roku wykryła 93 przypadki nielegalnego wróżenia i wszczęła w ich sprawie postępowania karne - poinformował w czwartek portal Radia Swoboda, powołując się na dane policji w Duszanbe.

Duszanbe
Duszanbe
Źródło zdjęcia: Shutterstock

W lipcu MSW Tadżykistanu informowało między innymi o sprawie Swietłany Gułowej z rejonu Firdawsi, którą ukarano za uprawianie czarów i wróżbiarstwo grzywną w wysokości około 675 dolarów, ale w związku z tym, że "nie wyciągnęła ona właściwych wniosków i ponownie podjęła ten sam proceder" wszczęto wobec niej postępowanie karne.

W innym przypadku agencja informacyjna Avesta informowała, że w czerwcu funkcjonariusze zatrzymali 57-letnią mieszkankę Duszanbe Dilbar Otchilową, która do odprawiania czarów miała wykorzystywać różne przedmioty - kłódki, klucze, nici czy igły.

"Obiecywała klientom sukcesy zawodowe oraz pomyślność i dobrobyt, otrzymując w zamian wynagrodzenie" - informowano. Kobieta została skazana na karę pięciu dni aresztu.

Tadżykistan prowadzi rejestr wróżbitów, czarowników i wędrownych mułłów

W lutym resort spraw wewnętrznych w Duszanbe poinformował, że prowadzi rejestr wróżbitów, czarowników i tak zwanych wędrownych mułłów, ponieważ "nakłaniają obywateli do terroryzmu".

Jak dotąd do bazy danych wpisano około 5 tysięcy osób. Określenie "wędrowni mułłowie" odnosi się do osób prowadzących nieformalną działalność religijną i uzdrowicielską, często bez wykształcenia teologicznego i oficjalnego statusu duchownego.

Według władz część z nich oferuje rytuały, egzorcyzmy i usługi leczenia tradycyjnego, ale też niekiedy szerzy poglądy ekstremistyczne.

Rząd zapewnił przy tym, że rejestr ma służyć do monitorowania osób zajmujących się nielegalną działalnością, a nie prowadzić do jej legalizacji.

OGLĄDAJ: Wydanie z 9.07.2026
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, TVN24, Avesta
ZOBACZ TAKŻE:
Moment napadu nagrały kamery
Zuchwały napad w Galerii Mokotów. Jest pierwszy zatrzymany
Klaudia Ziółkowska
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Tagi:
Tadżykistan
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Upadł na zjeździe, walczył do końca. Niedawny lider wycofał się z wyścigu
EUROSPORT
Policja zatrzymała podejrzewanego o atak na galerię rękodzieł
Podejrzewany o zdemolowanie galerii rękodzieł zatrzymany
WARSZAWA
pap_20240710_0OU
Modlitwy w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem, w tle spotkania skrajnej prawicy
Podlaskie
Wołodymyr Zełenski
Rezolucja w sprawie Ukrainy. "Myślę, że zrozumieją, że Polski nie da się obejść"
Jeden na jeden
Letni zachód słońca, Włochy
Na termometrach będzie nawet 45 stopni
METEO
Interwencja ekwadorskiej policji
Akcja służb w Ekwadorze, 18 gangsterów zatrzymanych. Wśród nich Polak
Świat
imageTitle
Iskrzy w Red Bullu po porażce pod Tourmalet. Belg wściekły na kolegę z drużyny
EUROSPORT
imageTitle
Piątek z drugim ćwierćfinałem. O której mecz?
EUROSPORT
pap_20260617_256
"Kolejna eskalacja". Media: Iran ma nowy plan zamachu na Trumpa
Świat
Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie
Miał pracować ponad 1000 godzin miesięcznie. "Doba pana doktora była z bardzo mocnej gumy"
Olsztyn
Chmura szelfowa nad Ziemia Łódzką
Może padać grad. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami
METEO
imageTitle
Francuzi pieją z zachwytu. "Solidni, cierpliwi, bezlitośni"
EUROSPORT
Agenci ICE przed ośrodkiem detencyjnym Delaney Hall w Newark
52-letni Meksykanin zastrzelony przez agenta ICE. Mamdani wzywa do likwidacji tej służby
Świat
Lotto
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Marciniak pominięty w ćwierćfinałach. Jest szansa na coś więcej
EUROSPORT
Ambasador USA w Polsce Tom Rose
Rocznica pogromu w Jedwabnem. Ambasador USA: to był wyjątek, nie reguła
Polska
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Przygotowywali zamach na urodzinową galę Trumpa. Ośmiu oskarżonych
Świat
16 min
pc
Dopóki woda leci z kranu, wielu tego nie zauważa. Polska wysycha
Rozmowy o końcu świata
Satelita Swift (wizualizacja)
Kosmiczna misja ratunkowa. Interwencji NASA w kosmosie przygląda się wojsko USA
Świat
Moment napadu nagrały kamery
Zuchwały napad w Galerii Mokotów. Jest pierwszy zatrzymany
Klaudia Ziółkowska
Doprowadzenie do prokuratury mężczyzn, którzy zniesławili Ukrainkę w Poznaniu
Nowe informacje po antyukraińskim incydencie, rozbity policyjny Mustang, Francja w półfinale
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Grymas bólu na twarzy Mbappe. Piłkarz po meczu zabrał głos
EUROSPORT
GettyImages-2284793177
Bohaterów dwóch. Francja świętuje
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe długo czekał, ale niespodziewanie zawiódł
EUROSPORT
Marian Banaś
Były szef NIK z aktem oskarżenia
BIZNES
imageTitle
Kariera reprezentanta Polski błyskawicznie przyspieszyła. Zagra w Bundeslidze
EUROSPORT
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Podał się adwokata i odebrał od seniorki pieniądze. Wyrok
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi w Czechach
Nie było tak silne, jak sądzono. Szukają źródła pomyłki
METEO
Andy Burnham
Dostał 322 głosy. Będzie nowym premierem?
Świat
imageTitle
To jeszcze nie ten czas. Alcaraz wycofał się z kolejnego turnieju
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica