Gen. Bieniek: bardzo dużym wzmocnieniem NATO jest wejście Szwecji i Finlandii

400 tysięcy uczniów szwedzkich szkół średnich będzie od nowego roku szkolnego po raz pierwszy uczyć się o NATO i obronie totalnej w ramach obowiązkowego przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

- Chcemy, aby młodzież wiedziała, jak Szwecja funkcjonuje w czasie kryzysu i wojny, a także jaką rolę ma wówczas do odegrania społeczeństwo - podkreślił Robert Trupp, kierownik projektu nauczania młodzieży z ramienia szwedzkich sił zbrojnych.

Sztokholm Źródło: Shutterstock

W Szwecji obrona totalna to koncepcja określająca działania wojska oraz cywilów w wieku od 16 do 70 lat. Obecnie obowiązek obronny spoczywa na około 7,5 miliona Szwedów w populacji liczącej sobie 10 milionów osób.

Nowy kurs dla uczniów, odbywający się w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie, ma charakter cyfrowy i interaktywny. Słuchacze poznają na nim między innymi podstawy prawa międzynarodowego, rolę polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego członkiem Szwecja stała się w marcu 2024 roku.

"Szwecja, w związku ze zmianą sytuacji zewnętrznej i jako członek NATO, dostrzegła potrzebę wzmocnienia świadomości i wiedzy na temat obrony totalnej jako kluczowej dla odporności naszego społeczeństwa" - napisano w materiałach dla nauczycieli.

Młodzi Szwedzi deklarują chęć obrony demokracji i wolności

Kurs pilotażowy objął już 1421 uczniów w wieku 16-19 lat w szkołach w całej Szwecji. W ankiecie 97 procent z nich przyznało, że po zakończeniu lekcji lepiej rozumie, czym jest obrona totalna i dlaczego jest potrzebna. 86 procent uczniów zadeklarowało, że jest gotowych bronić demokracji i wolności, a jedynie 3 procent odpowiedziało przecząco.

Wcześniejsze badania pokazywały, że jedynie 4 na 10 Szwedów wie, co zrobić w przypadku wybuchu wojny. Wiedza ta jest rozpowszechniana również między innymi za pomocą rozesłanej jesienią 2024 roku książeczki-poradnika do wszystkich gospodarstw domowych w kraju.

W Szwecji zniesiony w 2010 roku powszechny pobór do wojska przywrócono w roku 2017. W Szwecji trwa w mediach debata, czy poborowi powinni brać udział w zagranicznych misjach NATO.

