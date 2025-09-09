Ministra zdrowia zemdlała na pierwszej konferencji prasowej po powołaniu

Szwedzka ministra zdrowia Elisabet Lann zasłabła na konferencji prasowej Źródło: Indisder Paper

O zdarzeniu napisał między innymi SVT Nyheter, portal informacyjny szwedzkiej telewizji publicznej.

Elisabet Lann to polityczka szwedzkiej Chrześcijańskiej Demokracji. We wtorek premier Ulf Kristersson poinformował, że zostanie ona nową ministrą zdrowia w jego rządzie po tym, jak z tej funkcji zrezygnowała Acko Ankarberg Johansson.

Zasłabła na konferecji. "To nie był zupełnie normalny wtorek"

Nowe stanowisko Lann zostało ogłoszone przez premiera Ulfa Kristerssona na wtorkowej konferencji prasowej. Ministra zdrowia zabrała głos, a kilka chwil po tym, jak skończyła mówić, nagle zasłabła i osunęła się na mównicę, po czym upadła na ziemię. Pomocy natychmiast udzielili jej uczestniczący w konferencji politycy, dziennikarze i osoby ją obsługujące.

"Kobieta została wyprowadzona z sali, ale po kilku minutach udało jej się wrócić" - relacjonuje SVT Nyheter.

Elisabet Lann wytłumaczyła później, że spadł jej poziom cukru we krwi. - To nie był zupełnie normalny wtorek. Oto, co może się zdarzyć, gdy ma się niski poziom cukru we krwi - powiedziała, cytowana przez szwedzki portal.

