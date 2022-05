Szwecja i Finlandia złożyły wnioski o przystąpienie do NATO. Erdogan o "szczególnym wyczuleniu", Johnson o "historycznym dniu"

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, odnosząc się do złożenia przez Finlandię i Szwecję wniosków o przystąpienie do NATO, wyraził nadzieję, że sojusznicy "zrozumieją turecką wrażliwość". - Jesteśmy szczególnie wyczuleni na punkcie ochrony naszych granic przed atakami organizacji terrorystycznych - powiedział. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ocenił, że złożenie wniosków przez oba kraje "to historyczny dzień dla naszego sojuszu i dla świata". Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że "zdecydowanie popiera" akcesję obu krajów do NATO.